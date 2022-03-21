Под Киевом сдался в плен 61 военнослужащий ВСУ
Москва, 21 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В населённом пункте Николаевка под Киевом российские военнослужащие взяли под контроль командный пункт вооруженных сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство Обороны России
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В министерстве рассказали о взятии под контроль защищенного заглубленного командного пункта ВСУ. Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Отмечается, что больше половины из них — это старшие офицеры ВСУ.
Также в Минобороны проинформировали о результатах наступления на территории Донецкой Народной Республики.