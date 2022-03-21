Москва, 21 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь поразила 44 украинских военных объекта, заявил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.