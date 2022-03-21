Таллин, , 11:18 — REGNUM

Эстонский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В настоящий момент в Эстонии находится порядка 7 600 детей из семей украинских беженцев, в том числе 2 000 дошкольников, 100 — гимназического возраста, остальные — ученики основных школ.

Об этом министр науки и образования Эстонии Лийна Керсна сообщила в интервью гостелевидениюETV.

По ее словам, основная проблема в том, что большая часть беженцев прибыла в столицу, в школах которой есть всего несколько сотен свободных мест. «Власти Таллина сообщили, что сейчас в городе 2 500 беженцев, а в общеобразовательных учреждениях столицы всего 2 800 мест», — отметила Керсна.

По всей видимости,считает министр, государству придется создать в Таллине новую школу для детей таких беженцев, но она не должна быть украинской: «Считаю, что такая школа должна быть не украинской, а с языковым погружением, на украинском языке преподавалось бы 40% предметов, а 60% — на эстонском».

По мнению министра, очень важно, чтобы украинские дети как можно быстрее выучили эстонский язык: «Важно, чтобы за время своего пребывания у нас они смогли получить то, что мы можем предложить им на эстонском языке, например, театральные представления».

Керсна сообщила, что сейчас для учебы в школах Эстонии зарегистрировались менее половины украинских детей. При этом, если почти 30% из них записались в эстонские школы, в основном, в провинции, где нет русскоязычных школ, то 20% от общего числа таких детей хотят учиться в школах с русским языком обучения — речь идет о северо-востоке, Маарду и Таллине.

Ранее министр образования Эстонии сослалась на рекомендации структур безопасности страны и обращения представителей украинской общины Эстонии на решение отправлять детей беженцев исключительно в эстоноязычные школы.