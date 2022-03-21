Сеул, , 11:18 — REGNUM Свыше 300 тыс. жителей Южной Кореи выступили против решения избранного главы Южной Кореи перенести президентскую резиденцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт «Голубого дома».

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 15:30 21 марта онлайн-петицию, опубликованную 17 марта, подписали 328 тыс. человек.

В документе сообщается, что избранный президент для удовлетворения собственных амбиций намерен осуществить «насильственное перемещение специализированных объектов министерства обороны, оплота национальной безопасности». А также отмечается, что перенос администрации приведёт к ненужным расходам денег налогоплательщиков.

Напомним, что 20 марта избранный президент Юн Сок Ёль сообщил о переносе своей администрации в здание министерства обороны.

По оценкам, переезд в комплекс министерства обороны обойдется в 40 млрд вон (~$33 млн).

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