Москва, 21 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. После более чем удачной недели, которая сопровождалась энергичным выкупом подешевевших бумаг, фондовые площадки начали 21 марта торговую пятидневку невнятно, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«Спрос на риск подугас, но и выраженных распродаж не наблюдается — игроки традиционно раскачиваются после выходных и определяются с дальнейшими шагами с оглядкой на все еще повышенную геополитическую напряженность вокруг Украины.

На минувших выходных (19−20 марта) министр иностранных дел Турции сообщил, что Россия и Украина близки к соглашению по ключевым вопросам и выразил надежду на скорое прекращение огня.

Однако, судя по осторожному настрою инвесторов в начале недели, это мало чем помогло. Азиатские площадки провели сессию 21 марта в основном на отрицательной территории.

Гонконгский Hang Seng просел на 0,78%, южнокорейский Kospi снизился на 0,77%, а австралийский S&P/ASX 200 ограничился потерями в пределах четверти процента, не показав заметной реакции на решение властей Австралии на запрет экспорта в Россию алюминиевых руд.

Против тренда пошел китайский Shanghai Composite, который финишировал немногим выше уровней открытия, прибавив немногим менее 0,1% после решения Народного Банка Китая ожидаемо оставил ставки по однолетним и пятилетним кредитам без изменений. Японские площадки сегодня закрыты по случаю национального праздника.

Фондовые рынки в России по-прежнему закрыты, но Банк России принял решение возобновить торги ОФЗ, хотя и с запретом коротких продаж.

Рубль, который сдавал позиции во второй половине минувшей недели, начал сессию понедельника с просадки.

Пара доллар/рубль открылась гэпом вверх почти на 2 рубля, тестируя уровень 105 руб. Евро/рубль на старте превышала отметку 116 руб., но тут же откатилась в зону 111 руб.

Давление на «россиянина» снова превалирует, но на данном этапе выглядит сдержанным, что уже неплохо, учитывая отсутствие улучшений на геополитическом фронте.

Помимо ситуации в Украине на этой неделе интерес для инвесторов представят и прочие события, включая выступление Джерома Пауэлла, который может углубиться в детали касательно заседания Центробанка, которое состоялось на прошлой неделе.

Британия обнародует годовой бюджет и ежемесячный отчет по инфляции, которая с большой долей вероятности отразит рост и усилит давление на Банк Англии в контексте дальнейшего повышения ставок.

Из экономических отчетов ключевыми станут данные по американским розничным продажам, которые позволят оценить состояние потребительского спроса в условиях рекордной за 40 лет инфляции, вынудившей ФРС США повысить ставку впервые с 2018 года», — пояснил эксперт.

Читайте также: После провала фондовые площадки мира совершили внушительный отскок