Таллин, , 11:14 — REGNUM

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Нужно сделать все, чтобы не отдать Украину под контроль России. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью американскому телеканалу CNN.

Как сообщила канцелярия правительства Эстонии, Каллас подчеркнула, что ее страна делает все возможное, чтобы не допустить этого: «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и помочь ей в этом противостоянии».

По ее словам, всем государствам НАТО следует изолировать Россию на всевозможных политических уровнях. Комментируя предложение Польши отправить на Украину миротворцев, Каллас отметила, что сначала необходимо добиться мира в этой стране.

«Судя по происходящему на Украине, там не просматривается никакой мир. Это конфликт, и я не вижу, чтобы Россия что-то предпринимала для достижения мира. Соответственно, нам сначала надо прийти к миру, а затем его поддерживать», — отметила премьер-министр Эстонии.

По ее словам, цель НАТО должна заключаться в прекращении военной операции РФ на Украине путем «умного сдерживания», что означает переход стран НАТО от тактики сдерживания к оборонительной позиции. В свою очередь, это означает межгосударственное сотрудничество для повышения оборонного потенциала друг друга.

«Есть некоторые потенциалы, которые для одного государства стоят слишком дорого, но если мы сделаем это в Европе вместе для защиты своих стран, то мы станем сильнее», — считает Каллас.