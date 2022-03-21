Кострома, , 11:31 — REGNUM За нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в 2021 году к административной ответственности привлекли 15 тысяч 224 жителя Костромской области — в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском областном суде.

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Напомним, максимальная санкция статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за первое нарушение предполагает штраф от 1 до 30 тысяч рублей для граждан. Для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Около 99% «коронавирусных» дел в 2021 году касались физлиц. В 73% случаев людям пришлось заплатить штрафы. Причём, их суммы уменьшились до 1000 рублей, тогда как в 2020 году даже за первое нарушение такого рода гражданам приходилось платить до 5 тысяч рублей. Ещё в 27% случаев суды ограничились предупреждением.

Около 700 человек и 6 юрлиц — музей сыра, два кафе и бара, магазин разливного пива были привлечены за повторное нарушение эпидемиологических правил. В этом случае наказание рублём было существеннее — от 7500 до 15 тысяч рублей для граждан. Бизнесменов обязали остановить деятельность на 20 суток и заплатить в казну от 50 до 250 тысяч рублей. Для сравнения, в 2020 году по этим основаниям к ответственности было привлечено всего 52 человека и одно кафе.

Интересно, что решения судов первой инстанции о назначении административного наказания обжаловались лишь в 1% случаев. Такая же картина наблюдалась и в 2020 году.

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