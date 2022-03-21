Кострома, 21 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в 2021 году к административной ответственности привлекли 15 тысяч 224 жителя Костромской области — в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском областном суде.

Наталья Диева ИА REGNUM Объявление

Напомним, максимальная санкция статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за первое нарушение предполагает штраф от 1 до 30 тысяч рублей для граждан. Для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Около 99% «коронавирусных» дел в 2021 году касались физлиц. В 73% случаев людям пришлось заплатить штрафы. Причём, их суммы уменьшились до 1000 рублей, тогда как в 2020 году даже за первое нарушение такого рода гражданам приходилось платить до 5 тысяч рублей. Ещё в 27% случаев суды ограничились предупреждением.

Около 700 человек и 6 юрлиц — музей сыра, два кафе и бара, магазин разливного пива были привлечены за повторное нарушение эпидемиологических правил. В этом случае наказание рублём было существеннее — от 7500 до 15 тысяч рублей для граждан. Бизнесменов обязали остановить деятельность на 20 суток и заплатить в казну от 50 до 250 тысяч рублей. Для сравнения, в 2020 году по этим основаниям к ответственности было привлечено всего 52 человека и одно кафе.

Интересно, что решения судов первой инстанции о назначении административного наказания обжаловались лишь в 1% случаев. Такая же картина наблюдалась и в 2020 году.