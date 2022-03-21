Москва, , 11:14 — REGNUM Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает освобождение населённого пункта Верхнеторецкое. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В министерстве рассказали о том, что силы ДНР ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и завершают овладение населённым пунктом Верхнеторецкое.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР наступают на Новомихайловку, за ночь уничтожено до 50 украинских боевиков.