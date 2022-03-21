Кемерово, 21 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Кемерове в предполагаемой зоне возможного подтопления находятся 125 частных домовладений. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

В городской администрации отметили, что с каждым жителями проведены беседы и инструктажи, за маломобильными людьми и семьями с детьми закреплены соцработники, которые смогут оперативно связать хозяев со спецслужбами и помогут в случае эвакуации.

Малообеспеченным, многодетным, семьям с маломобильными людьми выделены бюджетные средства на уплату страхового взноса.