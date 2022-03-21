Париж, 21 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Остров Корсика останется «в составе Республики». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, только что вернувшийся с Корсики, где произошла вспышка насилия после жестокого нападение на Ивана Колонну.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Остров Корсика остается французским и останется французским», — отметил глава МВД Франции.«Мы готовы обсуждать возможную автономию. Теперь мы должны работать над словом «автономия», — продолжил Жеральд Дарманин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на территории страны заморожено 856 млн активов и имущества российских олигархов.