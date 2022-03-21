21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили позицию Китай по отношению к ситуации на Украине.

Светлана Рыбина, , 13:44 — REGNUM Заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, «и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция России на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

»Китайцы тоже люди с твёрдым характером. Молодцы», — написал Рамиль Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что критика Запада в адрес Китая, который с пониманием отнёсся к специальной военной операции России на Украине, носит необоснованный характер.

«Китай сам кого хочешь задавит, если понадобится. А в союзе с Россией и дружбе с Индией их вообще не остановить», — считает Марина В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пекин занял хоть и нейтральную, но очень уважительную по отношению к России позиции, что и вызвало критику со стороны западных стран.

«Всегда уважала Китай и другие восточные страны за их адекватность. Пускай их больше волнует собственная выгода, но это можно, наверное, назвать здоровым эгоизмом, потому что они никому под кожу не лезут и ни под кого не прогибаются», — пишет Екатерина П.

Пекин. Китай shibeauty

Часть людей считает, что только Российская Федерация сказала своё веское слово, начав спецоперацию на Украине, а Китай всё ещё держится в стороне.

«Пока это можно сказать про Россию. Когда США и коллективный Запад вцепится в Китай по-настоящему, вот тогда и видно будет, отстоит ли КНР свои интересы, либо же сломается под гнётом санкционного давления. Пока всё это лишь просто слова», — отмечает Дмитрий С.

Ряд пользователей предполагает, что вскоре Китай начнёт свою спецоперацию на территории Тайваня.

«Тайвань напрягся. Если Пекин уверен, что Россия действует правильно, тогда возвращение острова под контроль Китая — вопрос времени», — подозревает Павел И.

«Китай готовится возвращать Тайвань. Это уже неизбежность», — поделилась своим мнением Ольга Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что специальная военная операция России наглядно показала, кто наш друг, а кто нам враг.

Армия России (вооруженные силы) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Почему-то так получилось, что краеугольным вопросом всех международных отношений сейчас стал один вопрос: «Как вы относитесь к ситуации в Украине?» Это выглядит примерно, как посиделки алкашей: «Скажи, ты меня уважаешь? Не уважаешь? Отвечай!» Почему весь мир обязан принять какую-то позицию по вопросу Украины? Если ты не с нами, то против нас. Не добрались ещё до Гренландии и пингвинов в Антарктиде, но скоро их призовут к ответу», — пишет Павел М.

«Специальная военная операция России на Украине оказалась мощным проявителем. Запад вскрылся — он оказался захвачен настоящими нацистами. Китай вскрылся — он оказался нашим хорошим товарищем, готовым подставить плечо. Очень много вещей в мире встали на свои места. Поэтому и обсуждают это злосчастную Украину, потому что ситуация с ней буквально повлияла на весь мир», — указывает Иван И.

Напомним, 20 марта на сайте министерства иностранных дел КНР было опубликовано заявление главы ведомства Ван И о том, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, «и время покажет, что она находится на правильной стороне истории».