Москва, , 11:11 — REGNUM Законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Вечный огонь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект предусматривает наделение правительства России полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, централизованный учет, утверждение и ведение реестра которых осуществляется Министерством обороны страны.

Реализация норм не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджетной системы, отмечается в сопроводительных документах.

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