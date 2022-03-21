Москва, 21 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект о безвозмездной поставке газа для Вечных огней внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Законопроект предусматривает наделение правительства России полномочием по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, централизованный учет, утверждение и ведение реестра которых осуществляется Министерством обороны страны.

Реализация норм не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджетной системы, отмечается в сопроводительных документах.

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