Стокгольм, 21 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. За последние годы Швеция значительно нарастила свои возможности «защищать себя перед лицом военной угрозы». Об этом 20 марта заявил в интервью телеканалу SVT бывший главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Сверкер Йорансон.

ResoluteSupportMedia Шведские военные

Как напоминают журналисты, десять лет назад Йорансон заявил, что в случае нападения Швеция может обороняться только в течение одной недели, что привело к внутриполитическому шоку.

С 2015 года расходы Швеции на оборону неуклонно растут. Численность личного состава Вооруженных сил страны также возрастет — с нынешних 60 000 человек до 90 000 к 2030 году.

Отмечается, что в интервью SVT Йорансон не стал вдаваться в подробности, в течение какого периода Швеция может продержаться в нынешней ситуации — двух недель, месяца или больше, но добавил, что обороноспособность страны усилилась значительно.

«Будем держаться столько, сколько потребуется», — заявил бывший главком ВС Швеции.