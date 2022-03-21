Южно-Сахалинск, 21 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. На Сахалине начался приём заявок от абитуриентов на бесплатное целевое обучение в медицинских вузах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Всего для островного региона зарезервировано 69 бюджетных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Власти региона рассчитывают, что целевые места будут пользоваться спросом благодаря открытию в школах специализированных классов, где старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, что существенно помогает им при поступлении.

«Это забота не только о будущем ребят, которые получат интересную, сложную профессию, но и ответственность за будущее региона. После учебы сахалинцы вернутся на малую родину, станут настоящими профессионалами своего дела», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Выпускники школ Сахалина и Курил могут пройти бесплатное обучение по трём направлениям — лечебное дело, педиатрия или стоматология.

Помимо бесплатного обучения целевики смогут получать ежемесячную стипендию, оплату найма жилья при условии отсутствия мест в общежитии, а с третьего по пятый курс — оплату проезда к месту практики и выплаты на период практики.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, расширяющий целевой набор, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») направила на получение официального отзыва в правительство, она также попросила в 2022 году определить пилотные регионы для запуска целевого набора в вузы.