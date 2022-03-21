Самара, 21 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотиков в Самарской области. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов получили сведения о том, что мужчина 1985 года рождения, проживающий в Красноярском районе, может быть причастен к незаконному изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Отмечается, что во время проведения обыска в частном доме фигуранта уголовного дела стражи порядка обнаружили и изъяли девять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом внутри, а также лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотического средства. Всего было обнаружено почти 3,5 кг наркотика.

По данному факту в отношении ранее не судимого, безработного мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области адвокатов осудили за покушение на сбыт наркотиков.