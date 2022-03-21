Москва, 21 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. До 50 украинских боевиков уничтожены минувшей ночью. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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В министерстве рассказали, что прошедшей ночью в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республики уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады вооружённых сил Украины.