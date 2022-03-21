Стокгольм, 21 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Норвегии проходят учения сил НАТО Cold Response, в которых принимают участие военнослужащие как из Швеции, так и Финляндии, несмотря на то, что обе страны не являются членами альянса. Об этом 21 марта сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В учениях принимают участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран, в том числе 1600 человек из Швеции. Несколько военных из Финляндии входят в состав шведского подразделения.

«Для Финляндии речь идет о налаживании двусторонних отношений с Норвегией и проведении учений со Швецией», — объяснила финский корреспондент SVT Лизелотт Линдстрем, которая наблюдает за учениями, находясь в Норвегии.

Она также отметила, что в последнее время финские избиратели стали более склонными к вступлению их страны в НАТО.