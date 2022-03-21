Москва, , 11:06 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под контроль село Сладкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Подразделения российских Вооруженных сил за ночь продвинулись еще на четыре километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Конашенков на брифинге.

Село Сладкое расположено между райцентрами Марьинка и Волноваха, с 2014 года оно было оккупировано киевскими боевиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.