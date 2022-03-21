* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Директор разведки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал заявление, в котором обвиняет США в «пропаганде» в пользу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и преувеличении масштабов военной деятельности этой группировки в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи недавно заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, усилит свои атаки летом. Он также подчеркнул, что усилия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по подавлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане потерпели неудачу.

Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было «разведывательным проектом, который был полностью уничтожен к концу оккупации и теперь не имеет физического присутствия ни в одном из регионов Афганистана».

Маккензи заявил сенатскому комитету по обороне, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, полон решимости расправиться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, несмотря на его подавление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эта террористическая группировка смогла провести серьёзные атаки в Афганистане, особенно в Кабуле.

«Война обычно начинается после зимы (в Афганистане)», — сказал он.

Он заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилит свои атаки в ближайшее время. Однако разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала международное сообщество не «беспокоиться о деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане».

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