Москва, , 11:05 — REGNUM Если в обозримом будущем мировая экономика избежит нового глобального кризиса, то это будет настоящим чудом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

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«Санкционная война и другие последствия российско-украинского конфликта создают значительные экономические риски для мировой экономики, — сказал он. — Финансовая система, товарные рынки, международная торговля к концу 2022 года проявят весь накопленный негатив. Это усилит показатели инфляции, уровень бедности и безработицы, недоверие к финансовому рынку. Возможно, мы стоим у истоков причин нового мирового экономического кризиса. Если он не случится в обозримом будущем, тогда это будет настоящим чудом. Но пока не видно причин, которые бы создали это чудо».

Как полагает Бадалов, если цены на энергоносители продолжат расти, мировой экономике может грозить уже не рецессия, а стагфляция, так как рост цен на топливо влечет за собой рост цен на все группы товаров.

«Ну и главная проблема заключается в том, что решить эти трудности не удастся с помощью имеющихся монетарных инструментов денежно-кредитной политики центральных банков», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировой ВВП из-за санкций в отношении РФ и ответных контрсанкций может упасть на 1−1,5%.

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