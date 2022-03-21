Москва, 21 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В России доля расчетов наличными деньгами по сравнению с январем и февралем 2022 года будет несколько выше, но постепенно она начнет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные НАФИ о том, что с начала весны 2022 года в РФ до 30% выросла доля жителей, использующих для оплаты наличные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Всплеск произошел в первые недели санкций на фоне ограничений по операциям с картами зарубежных платежных систем и прекращения работы сервисов Apple Pay и Google Pay. Он объясним и общим негативным фоном — многие люди испугались отключения карт, из-за чего поспешили снять деньги в банкоматах, — сказал Твердохлеб. — Но сегодня мы видим, что ситуация стабильна: карты международных платежных систем обслуживают внутренние платежи без ограничений, система «Мир» эффективно работает. Доля расчетов наличными деньгами по сравнению с январем и февралем, конечно, будет несколько выше, но постепенно она начнет снижаться».

При этом экономист уточнил, что увеличение доли наличных платежей не влияет негативно на стабильность денежного обращения или на экономику в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, от чего зависит будущее безналичных расчетов в России.