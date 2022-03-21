София, 21 марта 2022, 11:04 — REGNUM Правительство Болгарии подписало распоряжение о принятии экстренных мер по охране границ страны в северо-восточной части акватории Черного моря. Об этом 21 марта сообщает БНР.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
По предварительным данным, причиной акции стала информация о якобы унесенных в Черное море десятках корабельных мин, ранее установленных вооруженными силами Украины вблизи Одессы.
Болгарское минобороны призвало население черноморских районов Бургаса, Варны и Добрича проявлять бдительность и сообщать об обнаружении сферических предметов в воде и на берегу.
В настоящее время морские границы Болгарии контролируются кораблями ВМС страны по всему периметру.