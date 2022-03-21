София, , 11:04 — REGNUM Правительство Болгарии подписало распоряжение о принятии экстренных мер по охране границ страны в северо-восточной части акватории Черного моря. Об этом 21 марта сообщает БНР.

Болгария

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По предварительным данным, причиной акции стала информация о якобы унесенных в Черное море десятках корабельных мин, ранее установленных вооруженными силами Украины вблизи Одессы.

Болгарское минобороны призвало население черноморских районов Бургаса, Варны и Добрича проявлять бдительность и сообщать об обнаружении сферических предметов в воде и на берегу.

В настоящее время морские границы Болгарии контролируются кораблями ВМС страны по всему периметру.