Усть-Луга, Ленинградская область, , 11:09 — REGNUM Власти Ленинградской области согласовали строительство производственно-логистического комплекса ООО «Содружество» (ООО «Балтийский Зерновой Терминал») в Усть-Луге. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2020 года правительство РФ отдало без торгов в аренду на десять лет под строительство зернового терминала участок земли в Ломоносовском районе Ленинградской области. За инвестиционный проект, предусматривающий строительство производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная стоимостью 35 млрд рублей, взялся ООО «Балтийский Зерновой Терминал», входящий в группу компаний (ГК) «Содружество».

Однако стройку не поддержали региональные власти и местные жители. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отозвал свое согласование на размещение зернового терминала и сослался на необходимость провести независимую экологическую экспертизу с привлечением Минприроды РФ. Тогда же стало известно, что у региональных властей вызвало сомнение необходимость строительства нового терминала, учитывая уже построенные и проектируемые портовые комплексы на Балтике.

После переговоров и экспертиз было решено перенести производственно-логистического комплекса ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов ООО «Балтийский Зерновой Терминал» в морской торговый порт в Усть-Луге (Кингисеппский район Ленобласти0.

«Строительство нового терминала позволит переориентировать часть грузов (в первую очередь зерновых) из портов Прибалтики в отечественные порты, расширить пропускную способность портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн/год с полным отсутствием грузооборота опасных грузов», — говорится в сообщении.

Объем инвестиций составит более 37 млрд рублей.

Напомним, деятельность ГК «Содружество» сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических услуг, закупке зерновых и масличных культур, дистрибуции продукции до конечного потребителя.

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