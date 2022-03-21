Москва, , 11:03 — REGNUM Высокая ключевая ставка ЦБ РФ ограничит доступ населения к потребительскому кредиту, а стало быть, приведет к стагнации и последующему снижению внутреннего спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевая ставка ЦБ РФ в 20% в краткосрочном периоде стабилизирует рынок товаров, но в перспективе приведет к противоположным результатам, — сказал Засько. — Ограничение доступа населения к потребительскому кредитованию создаст риски стагнации внутреннего спроса с соответствующим снижением в том числе налоговой базы как в производственном секторе, так и в сфере торговли. Выбор между интенсификацией развития экономики и сдерживанием инфляционных процессов достаточно непрост. Но, боюсь, на определенном этапе нам придется поступиться борьбой с инфляционными ожиданиями в целях сохранения внутреннего производства и реализации продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в реальном секторе экономики РФ начинают возникать серьезные риски.

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