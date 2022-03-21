Москва, 21 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады вооружённых сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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В министерстве проинформировали, что силы ДНР развивают наступление на населённый пункт Новомихайловка, в ходе которого завершается разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны, российские Вооружённые силы установили контроль над населённым пунктом Сладкое в ДНР и в настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).