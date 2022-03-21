Москва, 21 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В реальном секторе экономики РФ возникают серьезные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Решение ЦБ о резком увеличении ключевой ставки до 20% и ее удержание на этом уровне выглядит достаточно неоднозначно, — констатировал он. — С одной стороны, ЦБ РФ обеспечил рост депозитных ставок, повысив тем самым привлекательность вкладов наряду с потенциальной возможностью купировать негативные инфляционные последствия для граждан, размещающих свои финансы в депозитной системе. Кроме того, понизив привлекательность кредитных средств, ЦБ немного сбил пыл с особо ретивых любителей делать чрезмерные запасы всего и вся, тем самым немного удержав всплеск розничных цен, равно как и ограничив тем самым возможности населения по конвертированию потребительских кредитов в иностранную валюту».

Но с другой стороны, как подчеркнул Засько, формируются существенные риски в реальном секторе экономики.

«Бизнес-планы компаний формировались исходя из условий кредитных линий под гораздо меньшую кредитную ставку. Поэтому целый ряд проектов потеряет маржинальность, а в ряде случаев вообще окажется убыточным. Это, безусловно, не прибавляет оптимизма по поводу экономического развития», — сказал Засько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что причиной очередного резкого повышения ключевой ставки Банка России может стать серьезный рост инфляции.