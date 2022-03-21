Москва, 21 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Интересы польских жителей принесены в жертву русофобии со стороны политического руководства страны и «кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации», — написал Медведев.

При этом, по его словам, сегодня «вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно».

Медведев считает, что жители Польши от этого ничего не выиграют: «Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует. И наоборот: экономическое сотрудничество с нашей страной полякам выгодно, человеческие связи — незаменимы, а культурный и научный обмен между родинами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника — жизненно важен. И скорее всего, тогда и сделают правильный выбор — сами, без подсказок и нажима со стороны страдающих деменцией заокеанских элит».