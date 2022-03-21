Симферополь, , 11:02 — REGNUM Михаил Афанасьев официально освобождён от должности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, соответствующий указ главы региона Сергей Аксёнова опубликован на сайте правительства Крыма 21 марта.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принять отставку Афанасьева Михаила Сергеевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Михаил Афанасьев был назначен на пост главы администрации Симферополя.

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