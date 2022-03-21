Москва, , 11:01 — REGNUM Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов. Об этом 21 марта написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Польша theSOARnet

«Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». Её элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля.

А в России не принято замалчивать даже самые мрачные страницы нашей общей истории, в Польше мечтают забыть и о временах Второй мировой войны. Прежде всего — о тех советских солдатах, которые победили фашизм, изгнали оккупантов из польских городов.

При этом вреди граждан России антипольских настроений нет и не было. Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма.

Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб. Теперь он только усугубится.

То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации», — высказал свое мнение Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, расставаясь с европейскими партнёрами, не останется без рынков, заявлял замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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