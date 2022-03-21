Москва, , 11:01 — REGNUM В России наладить собственное производство электросамокатов не составляет большого труда — нужно лишь согласовать действия участников рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России спрос на электросамокаты вырос больше чем на 230%.

Прокат самокатов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Самокаты, как показывает практика пользования, очень удобно использовать в городских условиях. Плюсов несколько. Первый — обывательский, хранить дома на балконе самокат или гироскутер куда компактней, удобно брать с собой в общественный транспорт, — сказал Тимофеев. — Во-вторых, с коммерческой стороны — развитую сеть проката самокатов в Москве оценили сами москвичи. Это удобно и даже модно. Бизнес оценил прибыльность. Один час проката в среднем около 400 рублей. В среднем электросамокат стоит 20 000 рублей, сезон 150 дней. В силу значительного удорожания автотранспорта и в целом каждодневных расходов электросамокаты становятся лучшим способом перемещения».

Как полагает Тимофеев, в России наладить собственное производство не составляет большого труда.

«По сути, нужно согласовать действия заводов по производству электродвигателей и заводов, производящих обычные самокаты, или велосипедных заводов», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сезон проката электросамокатов начался в трёх городских округах Подмосковья.

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