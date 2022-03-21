Кваркенский район, Оренбургская область, 21 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области фигуранту резонансного дела о массовом смертельном отравлении от алкоголя предъявлено обвинение. Следователь ходатайствует об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь. Водка

Напомним, в Кваркенском районе после употребления спиртосодержащей жидкости скончались три человека, один — госпитализирован.

В совершении преступления обвинили 47-летнего предпринимателя. Установлено, что обвиняемый бизнесмен не позднее 1 октября 2021 года приобрел спиртосодержащую продукцию на торгово-закупочной базе в Орске у местного жителя. В настоящее время орчанин проходит в качестве обвиняемого по резонансному делу о массовых отравлениях оренбуржцев суррогатным алкоголем осенью 2021 года, в том числе смертельных. Тогда экспертиза показала наличие в жидкости метанола.

Кваркенский предприниматель 18 марта продал приобретенную в Орске жидкость мужчине. Он употребил ее в компании двоих родственников и сожительницы. В результате три человека в возрасте 35, 63 и 67 лет скончались, а 32-летняя женщина находится в реанимационном отделении больницы.

В рамках уголовного дела дома у обвиняемого проведены обыски. Изъято девять стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, не имеющие предусмотренной российским законодательством необходимой маркировки. Жидкость направлена для производства химической судебной экспертизы.