Ижевск, , 10:59 — REGNUM В Ижевске по подозрению в содержании наркопритона задержан 33-летний безработный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Наркопритон в клубе в центре Петербурга PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Было установлено, что наркопритон был организован в квартире задержанного на улице Карла Либкнехта. В течение месяца он предоставлял свою квартиру наркозависимым для кустарного изготовления и употребления наркотических средств.

В момент проведения оперативно-профилактического мероприятия в доме находились четверо граждан в состоянии наркотического опьянения. Также там были обнаружены вещества и посуда, предназначенные для кустарного изготовления наркотиков. Против этих граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Против хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в лесополосе на территории Октябрьского района Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 25-летний ранее судимый местный житель. При личном досмотре было обнаружено несколько свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.

Читайте также: При обыске в ижевской квартире изъяли около 1 кг наркотиков