Москва, 21 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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«Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости», — уточнил Конашенков.

Кроме того, подразделениями ДНР ведутся бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и завершается взятие населенного пункта Верхнеторецкое.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что помимо потерь в живой силе украинские боевики потеряли две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр. Кроме того, были уничтожены шесть единиц автомобильной техники, два миномёта калибра 120 мм, три единицы ПТРК.

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