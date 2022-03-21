Москва, , 10:58 — REGNUM В Польше активно действует «лживая и омерзительная» риторика, в рамках которой фашистская оккупация приравнена к «советской». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

«Историю сейчас перекраивают, памятники — сносят. Зато фашистскую оккупацию открыто приравнивают к «советской». Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается», — написал Медведев.

При этом, по его словам, в России антипольских настроений «нет и не было»: «Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане нашей страны относятся вполне дружелюбно. Невозможно забыть всплеск сочувствия и сострадания, который вызвала авиакатастрофа под Смоленском, когда погибла высокопоставленная делегация во главе с президентом. Люди несли цветы к посольству и в костёлы, выражали соболезнования в прессе и соцсетях. В России мною как главой государства страны был объявлен день траура».

Медведев отметил, что позднее, во время своих визитов в Польшу, он убедился в том, что какие-либо препятствия для улучшения отношений у двух стран отсутствуют, и это «дорога со встречным движением»: «Однако политические элиты во главе с партией «ПиС» Качиньского №2, подконтрольные американским хозяевам, сделали всё, чтобы нормальный путь перекрыть».