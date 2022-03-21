Москва, , 10:58 — REGNUM Многие европейские страны не поддержат инициативу США заморозить российское участие в ВТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Что касается инициативы США относительно замораживания участия России в ВТО, то вероятнее всего, другие страны, в том числе многие европейские, эту инициативу не поддержат. Хотя и без этой инициативы США соблюдает нормы ВТО избирательно, что свидетельствует о том, что ВТО перестает быть действенным органом регулирования международных торговых отношений», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщалось ранее, США намерены добиваться замораживания участия России в ВТО.