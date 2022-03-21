* запрещённая в России организация

Москва, , 10:57 — REGNUM Группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожаются российскими войсками. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны РФ.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В министерстве рассказали, что в настоящее время российские войска уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За ночь ВС РФ продвинулись на четыре километра и взяли под полный контроль населённый пункт Сладкое в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за угроз и призывов к насилию в украинских телеэфирах.