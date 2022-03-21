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«Внутриполитическая жизнь РФ»
Российские войска уничтожают остатки нацбата «Донбасс»*
*запрещённая в России организация
Москва,
21 марта 2022, 10:57 — REGNUM Группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожаются российскими войсками. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны РФ.
Министерство Обороны России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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В министерстве рассказали, что в настоящее время российские войска уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За ночь ВС РФ продвинулись на четыре километра и взяли под полный контроль населённый пункт Сладкое в ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за угроз и призывов к насилию в украинских телеэфирах.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.