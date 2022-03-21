Москва, 21 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Решение властей США лишить Россию режима наибольшего благоприятствования обернется ростом цен для самих американцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Торговые отношения между Россией и США даже без их приостановки не стоит считать режимом наибольшего благоприятствования, — сказал Рамазанов. — Торговый баланс между Россией и США в последние годы сокращался. При этом структура экспорта из России в США в основном состояла из минеральных продуктов (более 50%), черных и цветных металлов (более 28%), продукции химической промышленности (более 12%) и других продуктов, которым в США сложно найти альтернативные источники. Следовательно, повышение ввозных пошлин на товары из России в США обернется повышением цен на эти продукты в Америке, но не приведет к потере этого рынка в перспективе».

Тем не менее, как полагает экономист, России придется искать альтернативные рынки для сбыта этих продуктов.

«В первую очередь в странах, не присоединившихся к антироссийскому союзу западных стран», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией.