Москва, , 11:06 — REGNUM Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области Украины, где готовили иностранных наёмников и участников националистических формирований. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 21 марта на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования были выпущены ночью по центру подготовки на общевойсковом полигоне Новая Любомирка. В результате уничтожены более 80 иностранных наёмников и националистов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также заявили, что российские войска уничтожают оставшиеся группы украинского националистического батальона «Донбасс».

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