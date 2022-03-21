Томск, , 10:56 — REGNUM В Томской области за первые два месяца 2022 года поголовье крупного рогатого скота и домашней птицы по сравнению с январём-февралём 2021 года снизилось на 5,9% до 74,3 тыс. и 4,3 млн голов соответственно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Коровы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

При этом поголовье свиней в томских хозяйствах всех категорий, напротив, выросло на 4,4% до 74,3 тыс. голов.

На убой скота за два месяца произведено 25,2 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем за январь-февраль 2021 года. Большую часть животноводческой продукции произвели сельскохозяйственные организации.

«Производство молока уменьшилось за этот период на 2,4% и составило 20,4 тыс. тонн. Производство яиц возросло на 14,6% и составило 21,2 млн штук», — добавили в службе статистики.

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