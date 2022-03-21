Москва, 21 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ночью 21 марта группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков, сообщили в Министерстве обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

«Ночью группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков, четыре БМП и три БТР», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что КС России нанесли удар крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровненской области.

«Более 80 наемников и националистов уничтожены во время удара по центру подготовки иностранных наемников в Ровненской области», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.