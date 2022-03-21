Москва, , 10:53 — REGNUM Населённый пункт Сладкое Донецкой Народной Республики взят под полный контроль российскими военнослужащими. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В министерстве рассказали, что за ночь российские военнослужащие продвинулись ещё на четыре километра. Под полный контроль взят населённый пункт Сладкое в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за угроз и призывов к насилию в украинских телеэфирах.