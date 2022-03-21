Стокгольм, , 10:56 — REGNUM В настоящее время в Швеции идет активное обсуждение возможности запрета чартерных школ, поскольку частные акторы ведут по сути экономическую деятельность и извлекают прибыль. Однако последний отчет Ассоциации учителей Швеции показывает, что запрет бизнесу управлять школами не устранит неравенство среди учеников. Об этом 20 марта сообщил телеканал SVT.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот уже несколько лет Ассоциация учителей продвигает вопрос о запрете компаниям с ограниченной ответственностью управлять чартерными школами, ссылаясь на то, что интересы бизнеса усложняют миссию школы, то есть общества, по обеспечению равного образования для всех детей независимо от их происхождения и финансовых возможностей родителей.

Согласно предложению представителей организации, в Швеции должен быть выделен специальный день, когда надзорные и налоговые органы запрашивают релевантную информацию о финансовой деятельности школьных администраций. Цель, по мнению авторов отчета, заключается в еще большем государственном регулировании деятельности чартерных школ в Швеции.