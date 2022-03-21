Стокгольм, 21 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции идет активное обсуждение возможности запрета чартерных школ, поскольку частные акторы ведут по сути экономическую деятельность и извлекают прибыль. Однако последний отчет Ассоциации учителей Швеции показывает, что запрет бизнесу управлять школами не устранит неравенство среди учеников. Об этом 20 марта сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Вот уже несколько лет Ассоциация учителей продвигает вопрос о запрете компаниям с ограниченной ответственностью управлять чартерными школами, ссылаясь на то, что интересы бизнеса усложняют миссию школы, то есть общества, по обеспечению равного образования для всех детей независимо от их происхождения и финансовых возможностей родителей.

Согласно предложению представителей организации, в Швеции должен быть выделен специальный день, когда надзорные и налоговые органы запрашивают релевантную информацию о финансовой деятельности школьных администраций. Цель, по мнению авторов отчета, заключается в еще большем государственном регулировании деятельности чартерных школ в Швеции.