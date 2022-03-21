Москва, 21 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Польским элитам трудно смириться с тем, что Смута закончилась изгнанием оккупантов из Кремля, а позже не состоялась и империя Речи Посполитой. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Mathiasrex Карта Речи Посполитой. 1635

«Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». Её элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков», — написал Медведев.

По его словам, польская пропаганда — «самый злобный, вульгарный и визгливый критик России»: «Сообщество политических имбецилов».

Медведев напомнил, что в России «не принято замалчивать даже самые мрачные страницы нашей общей истории», тогда как в Польше просто мечтают забыть «и о временах Второй мировой войны»: «Прежде всего — о тех советских солдатах, которые победили фашизм, изгнали оккупантов из польских городов и не дали им взорвать Краков, освобождали узников Освенцима и Майданека».