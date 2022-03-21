Тюмень, , 10:52 — REGNUM В Тюменской области прощаются с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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Соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — заявил глава региона.

Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Героических тюменцев провожают в последний путь со всеми воинскими почестями.