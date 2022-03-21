Париж, , 10:52 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на территории страны заморожено 856 млн активов и имущества российских олигархов, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Министр заявил, что для этого в министерстве была создана «целевая группа» для обнаружения и идентификации заинтересованных лиц.

«Мы заблокировали 150 млн евро индивидуальных счетов во Франции. Мы заблокировали примерно тридцать объектов недвижимости. И мы задержали две яхты за 150 млн евро», — отметил Брюно Ле Мэр.

Министр экономики добавил, что деньги «не были конфискованы», поскольку изъятию средств обязательно должно предшествовать уголовное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон намерен снизить налогообложение для гражданских пар, разрешив им совместно декларировать свои доходы и платить налоги.

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