Париж, 21 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на территории страны заморожено 856 млн евро активов и имущества российских олигархов, сообщает Le Figaro.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Министр заявил, что для этого в министерстве была создана «целевая группа» для обнаружения и идентификации заинтересованных лиц.

«Мы заблокировали 150 млн евро индивидуальных счетов во Франции. Мы заблокировали примерно тридцать объектов недвижимости. И мы задержали две яхты за 150 млн евро», — отметил Брюно Ле Мэр.

Министр экономики добавил, что деньги «не были конфискованы», поскольку изъятию средств обязательно должно предшествовать уголовное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон намерен снизить налогообложение для гражданских пар, разрешив им совместно декларировать свои доходы и платить налоги.