Стокгольм, 21 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В феврале текущего года уровень инфляции в Швеции составил 4,5%, что подтолкнуло Риксбанк изменить прогноз по повышению ключевой ставки в стране. Об этом 20 марта в эфире телеканала SVT рассказал председатель правления шведского регулятора Стефан Ингвес.

Pixabay.com Повышение процентной ставки

«Нам просто нужно произвести переоценку, конечным результатом которой, вероятно, будет то, что процентная ставка будет повышена раньше, чем мы ожидали», — признался Ингвес.

По его словам, действовать центробанк Швеции заставляют растущие темпы инфляции и последние события на территории Украины.

Более того, подчеркнул председатель правления Риксбанка, темпы роста экономики Швеции замедлятся. Но, по его словам, в долгосрочной перспективе нет оснований полагать, что это продлится долго.