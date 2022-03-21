В Швеции ключевую ставку повысят раньше, чем ожидалось
Стокгольм, 21 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В феврале текущего года уровень инфляции в Швеции составил 4,5%, что подтолкнуло Риксбанк изменить прогноз по повышению ключевой ставки в стране. Об этом 20 марта в эфире телеканала SVT рассказал председатель правления шведского регулятора Стефан Ингвес.
«Нам просто нужно произвести переоценку, конечным результатом которой, вероятно, будет то, что процентная ставка будет повышена раньше, чем мы ожидали», — признался Ингвес.
По его словам, действовать центробанк Швеции заставляют растущие темпы инфляции и последние события на территории Украины.
Более того, подчеркнул председатель правления Риксбанка, темпы роста экономики Швеции замедлятся. Но, по его словам, в долгосрочной перспективе нет оснований полагать, что это продлится долго.